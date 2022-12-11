Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре нефтяные танкеры

Турция начала пропускать нефтяные танкеры, заблокированные в Босфоре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.

Отмечается, что 10 декабря турецкая сторона разослала страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия, согласно официальному экспедитору и отчёту портового агента.

«Письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено», — сообщает агентство.

8 декабря турецкое генеральное управление мореходства сообщило, что очередь из судов на входе в Босфор образовалась, так как европейские страховые компании отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью.