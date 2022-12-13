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Штрахе: решение об отказе от российских энергоресурсов не было хорошо продумано

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT, что решение об отказе от российских энергоресурсов не было хорошо продумано.

«В последние десятилетия российский газ был очень важен для экономической и промышленной площадки в Центральной Европе — в том числе и из-за его хорошей цены. Он обеспечил благосостояние не только Германии, но и Австрии. А сейчас мы видим, как из-за санкционной политики, которая проводится в интересах НАТО и ЕС, неожиданно приходится переходить на американский сланцевый газ, который дороже, вреднее для окружающей среды и который будет поставляться в Европу на кораблях», — отметил он.

Штрахе добавил, что «всё это было не очень хорошо продумано».

Ранее эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.

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