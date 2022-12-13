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Британия объявила о санкциях против 12 российских военачальников

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Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре.
Британия объявила о санкциях против 12 российских военачальников
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Kerrison

Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Санкции вводятся в отношении 12 представителей командного состава российской армии, в том числе десяти генералов и двух полковников.

В конце ноября Британия включила в санкционный список глав десяти российских регионов, главу Минпромторга России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову и других должностных лиц.

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