Британия объявила о санкциях против 12 российских военачальников
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Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.
Санкции вводятся в отношении 12 представителей командного состава российской армии, в том числе десяти генералов и двух полковников.
В конце ноября Британия включила в санкционный список глав десяти российских регионов, главу Минпромторга России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову и других должностных лиц.