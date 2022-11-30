Британия ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и глав российских регионов

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него глав десяти российских регионов, главу Минпромторга России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову и других должностных лиц.

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