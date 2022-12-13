Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
- РИА Новости
«Видимо, (Зеленский. — RT) хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита», — написал он в своём Telegram-канале.
Медведев рекомендовал европейцам не соглашаться на «отведённую им роль».
Ранее президент Украины призвал ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры страны для стабилизации ситуации.
1 декабря постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж сообщила, что Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины.