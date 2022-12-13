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Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского направить миссии Европейского союза на объекты критической инфраструктуры Украины.
Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
  • РИА Новости

«Видимо, (Зеленский. — RT) хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев рекомендовал европейцам не соглашаться на «отведённую им роль».

Ранее президент Украины призвал ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры страны для стабилизации ситуации.

1 декабря постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж сообщила, что Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины.

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