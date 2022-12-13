Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского направить миссии Европейского союза на объекты критической инфраструктуры Украины.

«Видимо, (Зеленский. — RT) хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев рекомендовал европейцам не соглашаться на «отведённую им роль».

Ранее президент Украины призвал ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры страны для стабилизации ситуации.

1 декабря постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж сообщила, что Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины.