Совбез ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.
Совбез ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Украина находится в фокусе серьёзного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине», — приводит ТАСС её слова.

Ранее стало известно, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4—7 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить