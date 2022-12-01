Совбез ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины

Совет Безопасности ООН проведёт в декабре заседание по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

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«Украина находится в фокусе серьёзного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине», — приводит ТАСС её слова. Ранее стало известно, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4—7 декабря.