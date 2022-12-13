Антикоррупционный комитет Монголии заявил, что к хищениям угля причастен экс-лидер страны

К хищениям угля в Монголии причастны бывший президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и один губернатор, в качестве обвиняемых проходят в общей сложности 35 человек. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

Отмечается, что в добыче, транспортировке угля и приобретении товаров и услуг за государственные деньги участвовали Баттулга, бывший председатель администрации президента, а также экс-министр развития транспорта.

«В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и десять задержаны», — приводит РИА Новости слова заместителя главы следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии.

Ранее стало известно, что бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля в Монголии Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов задержаны после проведения обысков.