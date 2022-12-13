WP: США и страны Африки расходятся во мнениях о завершении конфликта на Украине

Власти Соединённых Штатов и стран Африки имеют разные подходы к завершению конфликта вокруг Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

В статье утверждается, что многие страны Африки имеют тесные связи как с Россией, так и с США, и зависят от помощи обеих стран.

«Африканские лидеры дали ясно понять Белому дому и чиновникам из администрации, что они просто хотят завершения конфликта», — говорится в заявлении.

Источник отмечает, что стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира.

Африканцы выступают против идеи «наказания России» или настаивания, что Украина должна согласиться на любое решение конфликта.

В сентябре президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом назвал несправедливой со стороны Соединённых Штатов попытку наказать африканские страны за связи с Россией, а также выразил несогласие с содержащим такие предложения законопроектом.