WP: США и страны Африки расходятся во мнениях о завершении конфликта на Украине
- РИА Новости
В статье утверждается, что многие страны Африки имеют тесные связи как с Россией, так и с США, и зависят от помощи обеих стран.
«Африканские лидеры дали ясно понять Белому дому и чиновникам из администрации, что они просто хотят завершения конфликта», — говорится в заявлении.
Источник отмечает, что стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира.
Африканцы выступают против идеи «наказания России» или настаивания, что Украина должна согласиться на любое решение конфликта.
В сентябре президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом назвал несправедливой со стороны Соединённых Штатов попытку наказать африканские страны за связи с Россией, а также выразил несогласие с содержащим такие предложения законопроектом.