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Президент ЮАР заявил Байдену, что наказывать Африку за связи с Россией несправедливо

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом назвал несправедливой со стороны Соединённых Штатов попытку наказать африканские страны за связи с Россией, а также выразил несогласие с содержащим такие предложения законопроектом.

Речь идёт о продвигающемся через американский конгресс законопроекте «О противодействии злонамеренным российским действиям».

По мнению лидера ЮАР, такой документ является «неуместным».

Рамафоса подчеркнул, что возможное принятие такого закона вызывает обеспокоенность среди африканских властей.

«Если законопроект будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у неё есть такой партнёр как Россия», —  цитирует РИА Новости Рамафосу.

Ранее спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил газете «Известия», что его страна не присоединится к антироссийским санкциям.

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