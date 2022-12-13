Судья Шейндлин заявила, что не испытывала давления при вынесении приговора Буту

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе по делу россиянина Виктора Бута, заявила, что не испытывала давления.

«Нет, нет, никакого давления», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Шейндлин отметила, что считает приговор Буту слишком суровым и дала бы ему меньший срок, если бы могла.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

10 декабря Бут дал первое большое интервью после возвращения из США. В эксклюзивном интервью RT он рассказал Марии Бутиной о пережитом, об американской тюрьме и о текущих событиях в мире.