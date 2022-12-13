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Судья Шейндлин заявила, что не испытывала давления при вынесении приговора Буту

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Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе по делу россиянина Виктора Бута, заявила, что не испытывала давления.

«Нет, нет, никакого давления», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Шейндлин отметила, что считает приговор Буту слишком суровым и дала бы ему меньший срок, если бы могла.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

10 декабря Бут дал первое большое интервью после возвращения из США. В эксклюзивном интервью RT он рассказал Марии Бутиной о пережитом, об американской тюрьме и о текущих событиях в мире.

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