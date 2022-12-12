Узнать больше

Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за возобновление экономического сотрудничества с Россией после окончания украинского конфликта.
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта
  • AP

Об этом сообщает газета Zeit.

«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», — говорится в материале.

2 декабря Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить