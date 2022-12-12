Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за возобновление экономического сотрудничества с Россией после окончания украинского конфликта.

Об этом сообщает газета Zeit.

«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», — говорится в материале.

2 декабря Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.