Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта
- AP
Об этом сообщает газета Zeit.
«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», — говорится в материале.
2 декабря Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.