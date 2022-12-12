Над Чёрным морем заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk

Над нейтральными водами Чёрного моря недалеко от Крыма замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10.

Как пишет РИА Новости, он несколько часов летает над нейтральными водами.

По информации Flightradar24, БЛА вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 11:00 мск.

После этого он начал кружить примерно в 100 км от Крыма.

В конце октября беспилотник США был также был замечен недалеко от Севастополя.

Информация о нём появилась на фоне атаки дронов на город, о которой сообщил губернатор Михаил Развожаев. Её отбил Черноморский флот.