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Над Чёрным морем заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk

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Над нейтральными водами Чёрного моря недалеко от Крыма замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10.
Над Чёрным морем заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, он несколько часов летает над нейтральными водами.

По информации Flightradar24, БЛА вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 11:00 мск.

После этого он начал кружить примерно в 100 км от Крыма.

В конце октября беспилотник США был также был замечен недалеко от Севастополя.

Информация о нём появилась на фоне атаки дронов на город, о которой сообщил губернатор Михаил Развожаев. Её отбил Черноморский флот.

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