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Боррель подтвердил, что новые санкции против России согласовать не удалось

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Главы МИД Евросоюза не согласовали девятый пакет санкций против России, но работа продолжится, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель подтвердил, что новые санкции против России согласовать не удалось
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«Мы обсудили девятый пакет санкций против России. По нему мы вернёмся с информацией позднее, ещё предстоит работа», — цитирует его РИА Новости.

Боррель выразил надежду, что пакет санкций будет согласован на этой неделе.

Венгрия попросила Евросоюз исключить нескольких физических лиц из антироссийского санкционного списка, так как ограничительные меры против них могут создать проблемы для функционирования каналов связи.

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