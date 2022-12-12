В МИД заявили, что Венгрия попросила убрать несколько физлиц из нового списка санкций ЕС

Венгрия попросила Евросоюз исключить нескольких физических лиц из санкционного списка по России, так как ограничительные меры против них могут создать проблемы для открытости каналов связи. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что новый пакет санкций предполагает введение санкций против 141 физического лица и 47 организаций.

«Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Также глава МИД Венгрии заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза против России не затронет её атомную энергетику.