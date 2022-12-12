В МИД заявили, что Венгрия попросила убрать несколько физлиц из нового списка санкций ЕС
- РИА Новости
Он подчеркнул, что новый пакет санкций предполагает введение санкций против 141 физического лица и 47 организаций.
«Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц», — приводит РИА Новости слова Сийярто.
Также глава МИД Венгрии заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза против России не затронет её атомную энергетику.