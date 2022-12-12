МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет атомную энергетику России

Девятый пакет санкций Евросоюза против России не затронет её атомную энергетику, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Его слова приводит РИА Новости.

«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — сказал министр журналистам.

12 декабря главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.