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МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет атомную энергетику России

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Девятый пакет санкций Евросоюза против России не затронет её атомную энергетику, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет атомную энергетику России
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — сказал министр журналистам.

12 декабря главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

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