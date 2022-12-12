МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет атомную энергетику России
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Его слова приводит РИА Новости.
«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — сказал министр журналистам.
12 декабря главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.