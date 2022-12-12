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Пентагон заявил об успешном пуске прототипа американской гиперзвуковой ракеты

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Американские ВВС провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты класса воздух-земля.
Пентагон заявил об успешном пуске прототипа американской гиперзвуковой ракеты
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в Пентагоне.

Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H. Во время полёта над Тихим океаном у калифорнийского побережья она достигла гиперзвуковых скоростей, пишет РИА Новости.

В ходе предыдущих пусков проверялись тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.

Как ранее сообщила замминистра обороны США Кейтлин Хикс, Вашингтон инвестирует достаточно средств на разработку гиперзвуковых возможностей.

Американский вице-адмирал Джонни Вулф призвал США срочно догнать Россию в сфере гиперзвуковых вооружений.

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