Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Запада в отношении Украины повышают риск ядерного конфликта.

«Я бы предпочёл, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — написал он в статье на своём сайте.

Робертс напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова, что НАТО и США «напрямую вовлечены» в конфликт против России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.

По его словам, российская сторона рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа.