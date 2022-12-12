Экс-сотрудник Белого дома рассказал о риске ядерного конфликта из-за ситуации на Украине
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«Я бы предпочёл, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — написал он в статье на своём сайте.
Робертс напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова, что НАТО и США «напрямую вовлечены» в конфликт против России.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.
По его словам, российская сторона рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа.