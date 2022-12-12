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Генсек СЕ обратилась с письмом к Лаврову, призвав Россию выполнять постановления ЕСПЧ

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Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по правам человека.
Генсек СЕ обратилась с письмом к Лаврову, призвав Россию выполнять постановления ЕСПЧ
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Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Совета Европы.

Отмечается, что на своём последнем ежеквартальном заседании по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также принял решение реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России.

17 сентября стало известно, что Россия официально вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

В июле российский президент Владимир Путин освободил от функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова.

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