Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ

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Российский президент Владимир Путин освободил от функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова.
Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указа вступает в силу со дня его подписания.

15 июля российский президент Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса». 

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