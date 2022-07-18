Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ
Российский президент Владимир Путин освободил от функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова.
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указа вступает в силу со дня его подписания.
15 июля российский президент Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».
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