Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ

Российский президент Владимир Путин освободил от функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова.

РИА Новости

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указа вступает в силу со дня его подписания. 15 июля российский президент Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса».