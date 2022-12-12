Захарова: Ватикан так и не принёс извинений за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ватикан так и не принёс извинений за слова Папы Римского об участии бурят и чеченцев в СВО на Украине.

Она прокомментировала заявление ватиканского госсекретаря Пьетро Паролина о том, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для диалога по Украине.

«Боюсь, мы с братьями — чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В ноябре понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».