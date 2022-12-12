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Иран ввёл санкции против девяти организаций и 23 лиц из Евросоюза и Великобритании

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МИД Ирана сообщил о введении ответных санкций против девяти организаций и 23 лиц из Евросоюза и Великобритании.
Иран ввёл санкции против девяти организаций и 23 лиц из Евросоюза и Великобритании
  • РИА Новости

«МИД в рамках соответствующих правил и механизмов и в качестве ответных действий вводит санкции против учреждений и лиц в ЕС и Соединённом Королевстве», — сказано в заявлении в Telegram-канале иранского МИД. В нём указаны девять организаций и 23 физлица. 

Уточняется, что санкции вводятся из-за подстрекательства к насилию, беспорядкам, а также террористическим нападениям «против иранского народа».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о введении «очень жёстких» санкций против Ирана.

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