Президент Чехии Земан признал, что его мнение о Путине было ошибочным

Президент Чехии Милош Земан признал, что составил ошибочное мнение о российском лидере Владимире Путине.

Об этом информирует «Чешское Радио».

«Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов России. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил Земан.

Он также поддержал оказываемую правительством страны помощь Украине.

В октябре посол России Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.