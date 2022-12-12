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Президент Чехии Земан признал, что его мнение о Путине было ошибочным

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Президент Чехии Милош Земан признал, что составил ошибочное мнение о российском лидере Владимире Путине.
Президент Чехии Земан признал, что его мнение о Путине было ошибочным
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Чешское Радио».

«Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов России. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил Земан.

Он также поддержал оказываемую правительством страны помощь Украине.

В октябре посол России Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.

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