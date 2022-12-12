Сенатор Пушков назвал генерала Яковлеффа идиотом из-за слов об ударах по парадам на 9 Мая

Сенатор Алексей Пушков назвал идиотом генерала французского Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлеффа, заявившего, что Киев может нанести удары по парадам в России, посвящённым Дню Победы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков считает, что подобные «политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения» Североатлантического альянса и России.

Он считает, что французский отставной генерал, находящийся в Париже, полностью не понимает возможных последствий.

Как пишет РИА Новости, также Яковлефф заявлял, что военные НАТО могут принять участие в боевых действиях против армии России на украинской территории.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.