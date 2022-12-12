Сенатор Пушков назвал генерала Яковлеффа идиотом из-за слов об ударах по парадам на 9 Мая
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пушков считает, что подобные «политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения» Североатлантического альянса и России.
Он считает, что французский отставной генерал, находящийся в Париже, полностью не понимает возможных последствий.
Как пишет РИА Новости, также Яковлефф заявлял, что военные НАТО могут принять участие в боевых действиях против армии России на украинской территории.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.