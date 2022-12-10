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Генсек НАТО уверен, что альянс сможет избежать конфликта с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет избежать конфликта с Россией
  • AP

По его словам, конфликт вокруг Украины может выйти из-под контроля.

«Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим», — приводит норвежская телекомпания NRK заявление Столтенберга.

Генсек НАТО предупредил, что возможное военное столкновение приведёт к ужасающим последствиям.

Ранее Столтенберг выразил мнение, что завершение конфликта на Украине не приведёт автоматически к нормализации отношений альянса и России.

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