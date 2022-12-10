Генсек НАТО уверен, что альянс сможет избежать конфликта с Россией
- AP
По его словам, конфликт вокруг Украины может выйти из-под контроля.
«Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим», — приводит норвежская телекомпания NRK заявление Столтенберга.
Генсек НАТО предупредил, что возможное военное столкновение приведёт к ужасающим последствиям.
Ранее Столтенберг выразил мнение, что завершение конфликта на Украине не приведёт автоматически к нормализации отношений альянса и России.