Столтенберг: решение ситуации на Украине не улучшит автоматически отношения НАТО и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что завершение конфликта на Украине не приведёт автоматически к нормализации отношений альянса и России.

«Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией. Это означает необходимость инвестиций в нашу оборону, усиление коллективного сдерживания и обороны НАТО», — заявил он в ходе мероприятия в режиме видеоконференции, организованного газетой Financial Times.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.