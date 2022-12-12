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Посол Келин: разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона

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Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — заявил он в интервью газете «Известия».

Келин отметил, что российско-британские отношения начали ухудшаться в 2018 году, а после начала спецоперации на Украине между двумя странами остались только двусторонние дипломатические отношения.

30 ноября Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него глав десяти российских регионов, главу Минпромторга России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову и других должностных лиц.

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