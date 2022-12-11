В Белом доме заявили, что США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская сторона видит риски для нацбезопасности из-за освобождения Виктора Бута.

Он уточнил, что Соединённые Штаты видят риски для своей национальной безопасности, если освобождённый россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе».

«Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем всё возможное, чтобы привлечь его к ответственности», — цитирует его РИА Новости.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.