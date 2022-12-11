FP: уязвимость НАТО перед Россией в Сувалкском коридоре мешает США отправить оружие ВСУ
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Он пишет, что Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, который требует предоставить ещё больше военной техники ВСУ за счёт стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения альянса с Россией.
В материале сказано, что, по мнению военных специалистов из США, сценарий, при котором НАТО вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселённом Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал вооружений Киеву.
Отмечается, что данный регион, который расположен на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы альянса и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью и блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.
10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.