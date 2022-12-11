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FP: уязвимость НАТО перед Россией в Сувалкском коридоре мешает США отправить оружие ВСУ

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Уязвимость Соединённых Штатов и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону увеличить поставки оружия Киеву. Такое мнение выразил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на военных США.
FP: уязвимость НАТО перед Россией в Сувалкском коридоре мешает США отправить оружие ВСУ
  • Gettyimages.ru

Он пишет, что Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, который требует предоставить ещё больше военной техники ВСУ за счёт стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения альянса с Россией.

В материале сказано, что, по мнению военных специалистов из США, сценарий, при котором НАТО вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселённом Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал вооружений Киеву.

Отмечается, что данный регион, который расположен на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы альянса и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью и блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.

10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.

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