FP: уязвимость НАТО перед Россией в Сувалкском коридоре мешает США отправить оружие ВСУ

Уязвимость Соединённых Штатов и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону увеличить поставки оружия Киеву. Такое мнение выразил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на военных США.

Он пишет, что Пентагон находится под постоянным давлением конгресса, который требует предоставить ещё больше военной техники ВСУ за счёт стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического столкновения альянса с Россией.

В материале сказано, что, по мнению военных специалистов из США, сценарий, при котором НАТО вступит войну с Россией и будет вынужден вести бои в малонаселённом Сувалкском коридоре, не позволяет направить весь имеющийся арсенал вооружений Киеву.

Отмечается, что данный регион, который расположен на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы альянса и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью и блокировать крупную группировку альянса, дислоцированную в Прибалтике.

10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.