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Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен отказом Турции ввести санкции против России

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Турции и России и нежелание Анкары присоединяться к антироссийским санкциям причинами для беспокойства в ЕС. Об этом сообщает News360 со ссылкой на находящийся в распоряжении медиагруппы Funke документ под авторством Борреля.
Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен отказом Турции ввести санкции против России
  • Gettyimages.ru

«ЕС выразил обеспокоенность в связи с тем, что Турция сохраняет тесные партнёрские отношения с Россией, несмотря на конфликт на Украине и жёсткие санкции Запада против Москвы», — сказано в материале.

Сообщается, что политика Анкары по «неприсоединению к ограничительным мерам Евросоюза против России» также вызывает беспокойство.

Боррель подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения», и важно, чтобы Анкара не предлагала Москве никаких «обходных путей».

22 ноября Боррель заявил, что Стамбул предоставил данные, которые свидетельствуют об отсутствии реэкспорта подсанкционных товаров Евросоюза в Россию.

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