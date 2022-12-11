Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен отказом Турции ввести санкции против России
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«ЕС выразил обеспокоенность в связи с тем, что Турция сохраняет тесные партнёрские отношения с Россией, несмотря на конфликт на Украине и жёсткие санкции Запада против Москвы», — сказано в материале.
Сообщается, что политика Анкары по «неприсоединению к ограничительным мерам Евросоюза против России» также вызывает беспокойство.
Боррель подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения», и важно, чтобы Анкара не предлагала Москве никаких «обходных путей».
22 ноября Боррель заявил, что Стамбул предоставил данные, которые свидетельствуют об отсутствии реэкспорта подсанкционных товаров Евросоюза в Россию.