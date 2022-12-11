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Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию союза в Косове

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своих соцсетях, что Европейский союз не потерпит нападений на миссию объединения в самопровозглашённой республике Косово.
Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию союза в Косове
  • Gettyimages.ru

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Боррель призвал косовских сербов немедленно разобрать созданные ими баррикады для защиты.

Он добавил, что EULEX продолжит взаимодействовать с властями самопровозглашённого Косова и миссией KFOR, которая действует под эгидой НАТО. 

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённого Косова заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе».

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