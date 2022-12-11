Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию союза в Косове

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своих соцсетях, что Европейский союз не потерпит нападений на миссию объединения в самопровозглашённой республике Косово.

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Боррель призвал косовских сербов немедленно разобрать созданные ими баррикады для защиты.

Он добавил, что EULEX продолжит взаимодействовать с властями самопровозглашённого Косова и миссией KFOR, которая действует под эгидой НАТО.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённого Косова заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе».