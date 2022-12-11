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Путин и Эрдоган обсудили Сирию и ситуацию с зерновой сделкой

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили Сирию и ситуацию с зерновой сделкой.
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и ситуацию с зерновой сделкой
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Как сказано в заявлении, выполнение Стамбульских договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России, чтобы обеспечить потребности нуждающихся стран.

Также отмечается, что лидеры стран обсудили проблематику сирийского урегулирования. Оборонные и внешнеполитические ведомства России и Турции намерены поддерживать тесные контакты в этой связи.

Ранее в администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры.

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