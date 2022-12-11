NYT: ураганы во Флориде помогли обнаружить потерпевшее крушение более века назад судно
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- © John Raoux
Отмечается, что объект, состоящий из дерева и металла, нашли на пляже города Дейтона-Бич во Флориде.
В связи с обнаружением появилось большое количество версий о том, что это за находка.
«Это, несомненно, корабль», — приводит газета слова морского археолога Чака Мейде.
В сентябре 2021 года российские археологи обнаружили редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша в Томской области.
Среди находок — каменные ножи, наконечники стрел и копий, орудие для изготовления древков и остатки керамической посуды.