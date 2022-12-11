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NYT: ураганы во Флориде помогли обнаружить потерпевшее крушение более века назад судно

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Ураганы в американском штате Флорида стали причиной обнаружения останков потерпевшего крушение более века назад судна. Об этом сообщила газета The New York Times.
NYT: ураганы во Флориде помогли обнаружить потерпевшее крушение более века назад судно
  • AP
  • © John Raoux

Отмечается, что объект, состоящий из дерева и металла, нашли на пляже города Дейтона-Бич во Флориде.

В связи с обнаружением появилось большое количество версий о том, что это за находка.

«Это, несомненно, корабль», — приводит газета слова морского археолога Чака Мейде.

В сентябре 2021 года российские археологи обнаружили редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша в Томской области.

Среди находок — каменные ножи, наконечники стрел и копий, орудие для изготовления древков и остатки керамической посуды.

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