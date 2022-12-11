Действующий член кабмина Японии раскритиковала премьера страны за план повышения налогов

Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити подвергла критике премьер-министра страны Фумио Кисиду за его планы финансирования растущих расходов на оборону за счет повышения налогов.

Она отметила, что при повышении компаниями зарплат, деньги циркулируют в экономике, приводя к повышению налоговых поступлений.

«Я не понимаю истинных намерений премьер-министра, который сейчас своими заявлениями сбивает настрой корпораций по повышению заработной платы», — приводит ТАСС слова Такаити в Twitter.

Ранее Кисида распорядился принять бюджетные меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году.