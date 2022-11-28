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Премьер Японии распорядился к 2027 году увеличить военные расходы до 2% ВВП

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился принять бюджетные меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году.
Премьер Японии распорядился к 2027 году увеличить военные расходы до 2% ВВП
  • Gettyimages.ru

«Необходимо продвинуть срочное укрепление в течение пяти лет военных расходов, которые являются ядром для коренного усиления обороноспособности. Не может быть и речи, что это невозможно, так как для этого нет финансового обеспечения. Нужно проявить изобретательность и заручиться необходимыми ресурсами», — приводит слова Кисиды телеканал NHK.

Увеличить военные расходы до 2% ВВП необходимо до 2027 финансового года.

13 июня глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в программе телекомпании Fuji Television Network заявила, что страна может увеличить свои военные расходы до 10 трлн иен (около $74 млрд).

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