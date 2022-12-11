Представители Госдепа и Белого дома совершат визит в Китай

Госдепартамент анонсировал визит помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лоры Розенбергер в КНР, Южную Корею и Японию.

Сообщение опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Визит состоится с 11 по 14 декабря.

По данным Госдепа, в Китае планируется обсудить тему конкуренции и потенциальные области для сотрудничества.

Также будет осуществляться подготовка к запланированному на начало 2023 года визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Ранее Блинкен заявил, что США находятся в напряжённом соперничестве с КНР, но не желают конфликта с Пекином.