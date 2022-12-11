Узнать больше

Представители Госдепа и Белого дома совершат визит в Китай

Короткая ссылка
Госдепартамент анонсировал визит помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лоры Розенбергер в КНР, Южную Корею и Японию.

Сообщение опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Визит состоится с 11 по 14 декабря.

По данным Госдепа, в Китае планируется обсудить тему конкуренции и потенциальные области для сотрудничества.

Также будет осуществляться подготовка к запланированному на начало 2023 года визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Ранее Блинкен заявил, что США находятся в напряжённом соперничестве с КНР, но не желают конфликта с Пекином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить