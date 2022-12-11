Представители Госдепа и Белого дома совершат визит в Китай
Сообщение опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Визит состоится с 11 по 14 декабря.
По данным Госдепа, в Китае планируется обсудить тему конкуренции и потенциальные области для сотрудничества.
Также будет осуществляться подготовка к запланированному на начало 2023 года визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Ранее Блинкен заявил, что США находятся в напряжённом соперничестве с КНР, но не желают конфликта с Пекином.