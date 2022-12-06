Блинкен: США находятся в напряжённом соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что страна находится в напряжённом соперничестве с КНР, но не желает конфликта с ней.

«Мы находимся в напряжённом соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт», — передаёт его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает важным поиск путей кооперации с КНР по общим вопросам.

Ранее Блинкен заявил, что США поддерживают участников акций протеста в Китае.

2 декабря официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь призвал Вашингтон немедленно прекратить совершать нападки на Китай.