Блинкен: США находятся в напряжённом соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта
«Мы находимся в напряжённом соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт», — передаёт его слова РИА Новости.
Он подчеркнул, что Вашингтон считает важным поиск путей кооперации с КНР по общим вопросам.
Ранее Блинкен заявил, что США поддерживают участников акций протеста в Китае.
2 декабря официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь призвал Вашингтон немедленно прекратить совершать нападки на Китай.