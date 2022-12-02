В МИД КНР призвали США немедленно прекратить совершать нападки на Китай

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США немедленно прекратить совершать нападки на Китай.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «вызовах со стороны Китая».

«Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики, никогда не занимался принуждением, никогда не распространял ложную информацию... США должны немедленно прекратить осуществлять нападки и очернять Китай», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для поддержания здоровых и стабильных китайско-американских отношений необходимы совместные усилия обеих сторон.

Ранее в Минобороны Китая назвали тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США.