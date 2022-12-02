В МИД КНР призвали США немедленно прекратить совершать нападки на Китай

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США немедленно прекратить совершать нападки на Китай.
В МИД КНР призвали США немедленно прекратить совершать нападки на Китай
  • Gettyimages.ru

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «вызовах со стороны Китая».

«Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики, никогда не занимался принуждением, никогда не распространял ложную информацию... США должны немедленно прекратить осуществлять нападки и очернять Китай», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для поддержания здоровых и стабильных китайско-американских отношений необходимы совместные усилия обеих сторон.

Ранее в Минобороны Китая назвали тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить