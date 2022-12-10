Вучич назвал нарушением соглашений планы Приштины подать заявку в ЕС
- AP
По его словам, Приштина планирует подать заявку на членство в ЕС 15 декабря.
Он отметил, что для Белграда это является очень неприятным событием.
Вучич назвал такие планы нарушением Вашингтонского соглашения.
Также сербский президент заявил, что власти Сербии направят официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.