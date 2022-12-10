Вучич назвал нарушением соглашений планы Приштины подать заявку в ЕС

Сербский президент Александр Вучич назвал нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление частично признанного Косова в Евросоюз. Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, Приштина планирует подать заявку на членство в ЕС 15 декабря.

Он отметил, что для Белграда это является очень неприятным событием.

Вучич назвал такие планы нарушением Вашингтонского соглашения.

Также сербский президент заявил, что власти Сербии направят официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии на территории частично признанного Косова и Метохии.