Бастрыкин поручил провести проверку из-за надругательства над флагом России в Финляндии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК провести проверку по факту надругательства над флагом России в ходе шествий в Хельсинки.

Как говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале, в том числе поручено запросить у МИД России необходимую информацию по этому инциденту.

Ранее МИД России потребовал от властей Финляндии привлечь к ответственности людей, которые 6 декабря в ходе шествий в Хельсинки сожгли российский флаг.

Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».