Бастрыкин поручил провести проверку из-за надругательства над флагом России в Финляндии
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Как говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале, в том числе поручено запросить у МИД России необходимую информацию по этому инциденту.
Ранее МИД России потребовал от властей Финляндии привлечь к ответственности людей, которые 6 декабря в ходе шествий в Хельсинки сожгли российский флаг.
Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».