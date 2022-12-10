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Бастрыкин поручил провести проверку из-за надругательства над флагом России в Финляндии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК провести проверку по факту надругательства над флагом России в ходе шествий в Хельсинки.
Бастрыкин поручил провести проверку из-за надругательства над флагом России в Финляндии
  • © СК РФ

Как говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале, в том числе поручено запросить у МИД России необходимую информацию по этому инциденту.

Ранее МИД России потребовал от властей Финляндии привлечь к ответственности людей, которые 6 декабря в ходе шествий в Хельсинки сожгли российский флаг.

Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».

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