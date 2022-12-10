Узнать больше

МИД: Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке

Короткая ссылка
Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке по вывозу зерна с Украины и продвижению российской сельскохозяйственной продукции.
МИД: Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке
  • РИА Новости

Об этом информирует российский МИД.

Отмечается, что это было подтверждено во время прошедших 8—9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД России Сергея Вершинина и его турецкого коллеги Седата Онала.

«Был подтверждён «пакетный» характер договорённостей — «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия — ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что полное и добросовестное выполнение этих соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке. Также это позволит обеспечить глобальную продовольственную безопасность, заявили в МИД.

В ноябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить