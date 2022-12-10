МИД: Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке

Россия и Турция подтвердили пакетный характер договорённостей по продуктовой сделке по вывозу зерна с Украины и продвижению российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом информирует российский МИД.

Отмечается, что это было подтверждено во время прошедших 8—9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД России Сергея Вершинина и его турецкого коллеги Седата Онала.

«Был подтверждён «пакетный» характер договорённостей — «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия — ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что полное и добросовестное выполнение этих соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке. Также это позволит обеспечить глобальную продовольственную безопасность, заявили в МИД.

В ноябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.