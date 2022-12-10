Политик Филиппо осудил поставки оружия Зеленскому на фоне истощения запасов Франции

Французский политик Флориан Филиппо осудил поставки оружия украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне сообщений об истощении военных запасов Парижа.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Также политик призвал остановить это, назвав ситуацию полным безумием.

В ноябре The Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО писала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню до этого признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.