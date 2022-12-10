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Политик Филиппо осудил поставки оружия Зеленскому на фоне истощения запасов Франции

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Французский политик Флориан Филиппо осудил поставки оружия украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне сообщений об истощении военных запасов Парижа.
Политик Филиппо осудил поставки оружия Зеленскому на фоне истощения запасов Франции
  • AP

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Также политик призвал остановить это, назвав ситуацию полным безумием.

В ноябре The Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО писала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню до этого признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.

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