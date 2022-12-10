Политик Филиппо осудил поставки оружия Зеленскому на фоне истощения запасов Франции
- AP
Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
Также политик призвал остановить это, назвав ситуацию полным безумием.
В ноябре The Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО писала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню до этого признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.