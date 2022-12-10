Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии отказаться от антироссийских санкций

Несколько сотен участников митинга в Вене потребовали от властей Австрии отказаться от антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Митингующие выступили за то, чтобы Австрия полностью сохраняла свой нейтральный статус, а также усилила борьбу с нелегальной миграцией.

На акции протеста в том числе выступил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, что европейские страны долгое время старались не замечать конфликта на Украине. Также Штрахе осудил то, что европейские политики не пытаются поспособствовать достижению мира за столом переговоров.

По его словам, напротив, Запад поставляет Украине оружие и ведёт санкционную политику.

В октябре сообщалось, что жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции.