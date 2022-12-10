Узнать больше

Аналитик Кларк заявил, что США не нужна победа Украины из-за риска ядерной войны

Короткая ссылка
США не нужна победа Украины в конфликте с Россией из-за того, что это может привести к ядерной войне. Такое мнение выразил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
Аналитик Кларк заявил, что США не нужна победа Украины из-за риска ядерной войны
  • Gettyimages.ru

По словам аналитика, Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

Кларк также пишет, что цели украинского президента Владимира Зеленского, заключающиеся в полном возвращении бывших территорий Украине, больше не совпадают с американской позицией.

Он считает, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию касательно поддержки Киева и убедиться, что конфликт на Украине не перерастёт в ядерную войну.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить