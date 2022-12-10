Аналитик Кларк заявил, что США не нужна победа Украины из-за риска ядерной войны

США не нужна победа Украины в конфликте с Россией из-за того, что это может привести к ядерной войне. Такое мнение выразил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

По словам аналитика, Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

Кларк также пишет, что цели украинского президента Владимира Зеленского, заключающиеся в полном возвращении бывших территорий Украине, больше не совпадают с американской позицией.

Он считает, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию касательно поддержки Киева и убедиться, что конфликт на Украине не перерастёт в ядерную войну.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.