Аналитик Кларк заявил, что США не нужна победа Украины из-за риска ядерной войны
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По словам аналитика, Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.
Кларк также пишет, что цели украинского президента Владимира Зеленского, заключающиеся в полном возвращении бывших территорий Украине, больше не совпадают с американской позицией.
Он считает, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию касательно поддержки Киева и убедиться, что конфликт на Украине не перерастёт в ядерную войну.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.
По его словам, Россия никогда не будет побеждена.