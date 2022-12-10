Узнать больше

Посол в Германии: Варшава не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

Короткая ссылка
Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесённый стране в годы Второй мировой войны, заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлош.
Посол в Германии: Варшава не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
  • Legion-Media

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Он отметил, что Польша потеряла треть своего населения во время военных действий и в послевоенный период не было договора, окончательно регулирующего «требования о репарациях».

«Федеральное правительство (Германии. — RT) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — подчеркнул Павлош. Его слова приводит РИА Новости.

7 декабря заместитель министра иностранных дел, уполномоченный польского кабмина по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил о требовании Варшавы установить в Германии памятник польским жертвам Второй мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить