Посол в Германии: Варшава не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым

Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесённый стране в годы Второй мировой войны, заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлош.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Он отметил, что Польша потеряла треть своего населения во время военных действий и в послевоенный период не было договора, окончательно регулирующего «требования о репарациях».

«Федеральное правительство (Германии. — RT) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — подчеркнул Павлош. Его слова приводит РИА Новости.

7 декабря заместитель министра иностранных дел, уполномоченный польского кабмина по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил о требовании Варшавы установить в Германии памятник польским жертвам Второй мировой войны.