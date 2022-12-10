Посол в Германии: Варшава не считает вопрос получения репараций от Берлина закрытым
- Legion-Media
Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Он отметил, что Польша потеряла треть своего населения во время военных действий и в послевоенный период не было договора, окончательно регулирующего «требования о репарациях».
«Федеральное правительство (Германии. — RT) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — подчеркнул Павлош. Его слова приводит РИА Новости.
7 декабря заместитель министра иностранных дел, уполномоченный польского кабмина по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил о требовании Варшавы установить в Германии памятник польским жертвам Второй мировой войны.