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Бут рассказал, что пожелал американке Грайнер удачи во время обмена

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Предприниматель Виктор Бут в интервью RT рассказал, что пожелал американке Бриттни Грайнер удачи во время обмена.
Бут рассказал, что пожелал американке Грайнер удачи во время обмена
  • AP

«Я пожелал ей удачи, она даже протянула руку... Наша традиция — надо желать всем удачи и счастья», — рассказал он в беседе с Марией Бутиной.

По словам Бута, Грайнер была положительно настроена тоже.

Виктор Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

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