Evrensel: НАТО стремится взять под контроль страны Европы и Кавказ

НАТО собирается расширить свои пределы за счёт балканских стран и Закавказья. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Оздемир.

Он отметил, что альянс фактически сделал зависимой от себя Украину. Кроме того, в НАТО намерены вступить Финляндия и Швеция, которые «уже де-факто стали частью альянса, хотя Турция продолжает возражать».

«Далее процесс будет идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, которые состоят в тесном контакте с Россией», — пишет Оздемир.

29 ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что НАТО должно покаяться и быть распущено, как преступное образование.