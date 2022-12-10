Нобелевскую премию мира вручили Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и «Центру гражданских свобод»

Во время церемонии в Осло Нобелевскую премию мира за 2022 год вручили председателю незарегистрированного в Белоруссии центра «Весна» Алесю Беляцкому, российской организации «Мемориал»*, а также украинскому «Центру гражданских свобод».

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Анни Эрно из Франции.

Кроме того, премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал учёный из Швеции Сванте Паабо.

28 ноября в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что в суд направлено дело против представителей правозащитного центра «Весна», в том числе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.