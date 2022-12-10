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Нобелевскую премию мира вручили Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и «Центру гражданских свобод»

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Во время церемонии в Осло Нобелевскую премию мира за 2022 год вручили председателю незарегистрированного в Белоруссии центра «Весна» Алесю Беляцкому, российской организации «Мемориал»*, а также украинскому «Центру гражданских свобод».
Нобелевскую премию мира вручили Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и «Центру гражданских свобод»
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Анни Эрно из Франции.

Кроме того, премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал учёный из Швеции Сванте Паабо.

28 ноября в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что в суд направлено дело против представителей правозащитного центра «Весна», в том числе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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