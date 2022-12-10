Нобелевскую премию мира вручили Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и «Центру гражданских свобод»
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Анни Эрно из Франции.
Кроме того, премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.
Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал учёный из Швеции Сванте Паабо.
28 ноября в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что в суд направлено дело против представителей правозащитного центра «Весна», в том числе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.