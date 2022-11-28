ГП Белоруссии направила в суд дело против представителей правозащитного центра «Весна»

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против представителей правозащитного центра «Весна», в том числе Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Беляцкого А.В., Стефановича В.К., Лабковича В.Н., Соловьева Д.С.», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что согласно материалам дела, обвиняемые с 2016 по 2021 годы обналичили поступившие от различных структур и фондов деньги, которые поступили на счета контролируемой ими организации.

7 октября Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.