Нобелевскую премию мира вручили «Мемориалу» и правозащитникам с Украины и из Белоруссии
- AP
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.
Отмечается, что лауреаты «представляют гражданское общество в своих странах».
Ранее стало известно, что Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно.
В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.