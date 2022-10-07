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Нобелевскую премию мира вручили «Мемориалу» и правозащитникам с Украины и из Белоруссии

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Лауреатами Нобелевской премии мира в текущем году стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».
Нобелевскую премию мира вручили «Мемориалу» и правозащитникам с Украины и из Белоруссии
  • AP

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

Отмечается, что лауреаты «представляют гражданское общество в своих странах».

Ранее стало известно, что Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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