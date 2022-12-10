NHK: Минобороны Японии собирается разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо
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Таким образом, к 2026 году ведомство планирует создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны, которые будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.
Отмечается, что министерство разрабатывает данное оружие с 2018 года с целью защиты отдалённых островов.
10 ноября в Иране сообщили о разработке Тегераном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.