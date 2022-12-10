NHK: Минобороны Японии собирается разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Японское Минобороны намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, информирует NHK со ссылкой на министерство.

Таким образом, к 2026 году ведомство планирует создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны, которые будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Отмечается, что министерство разрабатывает данное оружие с 2018 года с целью защиты отдалённых островов.

10 ноября в Иране сообщили о разработке Тегераном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.