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NHK: Минобороны Японии собирается разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

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Японское Минобороны намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, информирует NHK со ссылкой на министерство.
NHK: Минобороны Японии собирается разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо
  • Gettyimages.ru

Таким образом, к 2026 году ведомство планирует создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны, которые будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Отмечается, что министерство разрабатывает данное оружие с 2018 года с целью защиты отдалённых островов.

10 ноября в Иране сообщили о разработке Тегераном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.

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